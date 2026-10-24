МО: Силы ПВО сбили почти 1300 БПЛА ВСУ и крылатую ракету «SCALP»

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Кроме того, уточнили в МО, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении российскими военными цеха по производству безэкипажных катеров в порту Черноморск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».