В Липецке подросток предотвратил нападение друга на школу

В Липецке подросток, узнав о плане его друга совершить нападение на школу, рассказал об этом классному руководителю и предотвратил трагедию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СУ СК РФ по региону.

Известно, что несовершеннолетний поделился с другом, что пытался причинить себе вред и хочет напасть на учеников в школе. Согласно информации источника, он несколько лет интересовался деятельностью запрещенной террористической организации и шок-контентом. Это подтвердилось в результате проведенных следственных действий.