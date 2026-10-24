В Липецке подросток предотвратил нападение друга на школу
В Липецке подросток, узнав о плане его друга совершить нападение на школу, рассказал об этом классному руководителю и предотвратил трагедию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СУ СК РФ по региону.
Известно, что несовершеннолетний поделился с другом, что пытался причинить себе вред и хочет напасть на учеников в школе. Согласно информации источника, он несколько лет интересовался деятельностью запрещенной террористической организации и шок-контентом. Это подтвердилось в результате проведенных следственных действий.
Подросток пытался отговорить друга от преступления и рекомендовал ему обратиться к психологу, но после того, как тот отправил ему фото с оружием у спины соседа по парте и признался, что хочет ранить его, он понял, что его старый знакомый действительно способен на преступление. Школьник показал переписку матери и классному руководителю, и всю информацию своевременно передали в правоохранительные органы, благодаря чему удалось предотвратить тяжкие последствия в школе, отметили в региональном СК.
По данным источника, планировавший нападение подросток в настоящий момент находится в СИЗО и ждет суда. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и приготовление к совершению теракта. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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