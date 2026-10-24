В Ижевске из-за беспилотной опасности остановили движение транспорта

В Ижевске на фоне действующей там беспилотной опасности приостанавливали движение общественного транспорта. Об этом в своем канале в «Максе» со ссылкой на администрацию написал глава города Дмитрий Чистяков.

Над Россией сбили 616 беспилотников ВСУ

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова в Сети сообщила, что утром 24 октября российским военным удалось отразить атаку БПЛА ВСУ на Ижевск. Она рассказала, что сирены также звучали в Воткинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском и Шарканском районах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Орле при ракетной атаке ВСУ погибли три человека.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Общественный ТранспортИжевскВСУБеспилотники

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