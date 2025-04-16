Кремль объявит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Он отметил, что пока в Кремле не готов назвать дату и время, когда действие моратория будет прекращено.

«Мы будем вам сообщать», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, добавив, что всё это время украинская сторона не придерживалась запрета и наносила удары по энергообъектам РФ.

Ранее Песков заявил, что срок истечения моратория на удары по энергетике зависит от решений президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.