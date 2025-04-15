«Загоняют в ловушку»: Трамп заявил о «дедлайне» для Путина по прекращению огня
Трамп вновь указал на «дедлайн» для Путина, Лавров заявил, что Москва не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Россией, заявил, что установил «психологический дедлайн» для прекращения огня для Москвы. По его словам, он дал российскому президенту Владимиру Путину срок для заключения перемирия.
Однако Трамп не уточнил, о каком сроке идет речь.
«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — говорил Трамп еще в конце марта.
НИКАКИХ ЛОВУШЕК
Ряд высокопоставленных помощников американского лидера Дональда Трампа, среди которых глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют президенту США занять более жесткую позицию по отношению к России по ситуации вокруг Украины, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, пока им не удалось убедить Трампа. Речь идет о позиции в отношении требований Москвы о территориальных уступках от Киева. Глава государства все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, что президент России хочет заключить мир.
При этом накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит Россию в ловушку, передает «Коммерсант».
«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, внешняя политика президента США Дональда Трампа строится на отстаивании национальных интересов, при этом он готов к диалогу с другими странами, если это не идет вразрез с интересами США.
Лавров также заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом, но готова к диалогу.
НА ГРАНИ ЧЕГО-ТО ВАЖНОГО
В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал громкое заявление, анонсировав, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира.
«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», - сказал он Fox News.
По его словам, сейчас в рамках переговоров идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Российская сторона тоже хорошо отзывается о динамике переговоров с США, но, кажется, пока речь идет больше о выстраивании двусторонних отношений. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. По его словам, все движется «очень хорошо». На эту тему он высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину.
С другой стороны, Песков призвал не ждать быстрых результатов этих взаимодействий, так как проблем накоплено было много, они были «слишком запущены».
АБСУРДНЫЙ МОРАТОРИЙ
В марте Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Переговоры проходили в Саудовской Аравии между представителями США и Украины.
16 апреля истекает срок моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной при посредничестве США.
Решение о том, будет ли продлеваться мораторий, будет зависеть от президента РФ Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что до этого Москва обсудит с США все нарушения со стороны Киева. По его словам, мораторий фактически не соблюдался Киевом, что требует анализа и оценки.
Так, Киев с момента договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Нарушение договоренностей он назвал «злостным».
России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам, так как Киев эту договоренность не соблюдает, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН.
«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подытожил собеседник НСН.
По словам Соболева, Украина нарушила договоренность с первого же дня.
«Удары наносятся каждый день, Украина не прекращала атаки даже на минуту. Мы не наносим сейчас удары по энергетическим объектам. Я считаю, что надо наносить удары по объектам инфраструктуры, через которые поступает оружие, боеприпасы, техника. Вот там нужно наносить удары, это будет более эффективно… По мостам, тоннелям и так далее. А от ударов по энергетическим объектам страдают люди, обычные граждане», - рассказал он.
Трамп в своем последнем выступлении не комментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетическим объектам.
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