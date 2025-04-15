Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Россией, заявил, что установил «психологический дедлайн» для прекращения огня для Москвы. По его словам, он дал российскому президенту Владимиру Путину срок для заключения перемирия.

Однако Трамп не уточнил, о каком сроке идет речь.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — говорил Трамп еще в конце марта.

НИКАКИХ ЛОВУШЕК

Ряд высокопоставленных помощников американского лидера Дональда Трампа, среди которых глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, советуют президенту США занять более жесткую позицию по отношению к России по ситуации вокруг Украины, сообщает Wall Street Journal.