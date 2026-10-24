Останки 19 замученных нацистами пациентов психбольницы подняли под Тверью

Под Тверью подняли останки 19 человек, замученных нацистами в период оккупации Калининской (сейчас — Тверской – прим. НСН) области в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Останки обнаружили на территории психиатрической больницы им. Литвинова, где нацисты замучили свыше 1,5 тысячи пациентов. В СК отметили, что следователи назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические, по результатам которых установят возраст, пол и иные обстоятельства гибели обнаруженных жертв.