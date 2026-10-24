Останки 19 замученных нацистами пациентов психбольницы подняли под Тверью
Под Тверью подняли останки 19 человек, замученных нацистами в период оккупации Калининской (сейчас — Тверской – прим. НСН) области в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Останки обнаружили на территории психиатрической больницы им. Литвинова, где нацисты замучили свыше 1,5 тысячи пациентов. В СК отметили, что следователи назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические, по результатам которых установят возраст, пол и иные обстоятельства гибели обнаруженных жертв.
Уточняется, что в селе Бурашево ведутся раскопки и обследование территории, в которых принимают участие криминалисты отдела криминалистики следственного управления СК России по Тверской области и поисковые отряды «Память 6-й роты ВДВ» и «Витязь».
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