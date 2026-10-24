Цифровое удостоверение «Макс» предложили использовать для получения пенсии

В Минтруде России предложили использовать цифровое удостоверение в мессенджере «Макс» в отделениях Почты России для получения пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансового права Университета им. Кутафина (МГЮА) Кирилла Карпова.

Госдума приняла законопроект о компенсации за задержку пенсии после перерасчета

Он уточнил, что цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать наравне с паспортом. По словам Карпова, в случае принятия проекта пенсионеры смогут показать работнику «Почты России» QR-код в отечественном приложении.

Эксперт подчеркнул, что электронный документ в мессенджере уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, в том числе на скидки в магазинах или льготный вход в музей без паспорта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ порог для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в 2027 году составит 469 тысяч 665 рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МинтрудаМессенджерыПочта РоссииПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры