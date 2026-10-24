Цифровое удостоверение «Макс» предложили использовать для получения пенсии
В Минтруде России предложили использовать цифровое удостоверение в мессенджере «Макс» в отделениях Почты России для получения пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансового права Университета им. Кутафина (МГЮА) Кирилла Карпова.
Он уточнил, что цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать наравне с паспортом. По словам Карпова, в случае принятия проекта пенсионеры смогут показать работнику «Почты России» QR-код в отечественном приложении.
Эксперт подчеркнул, что электронный документ в мессенджере уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, в том числе на скидки в магазинах или льготный вход в музей без паспорта.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ порог для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в 2027 году составит 469 тысяч 665 рублей.
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