Цифровое удостоверение «Макс» предложили использовать для получения пенсии

Он уточнил, что цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать наравне с паспортом. По словам Карпова, в случае принятия проекта пенсионеры смогут показать работнику «Почты России» QR-код в отечественном приложении.

Эксперт подчеркнул, что электронный документ в мессенджере уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, в том числе на скидки в магазинах или льготный вход в музей без паспорта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ порог для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в 2027 году составит 469 тысяч 665 рублей.

