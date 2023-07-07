«Кидают на убой»: Контрнаступление ВСУ «захлебывается», несмотря на прибывшее усиление
Российские штурмовики разгромили ВСУ на краснолиманском направлении. Неудачные попытки прорыва украинская армия предпринимает и в Запорожской области. Военные эксперты прогнозируют дальнейшие действия Киева.
Контрнаступление ВСУ накануне важного для Украины саммита НАТО не приносит ожидаемых плодов. Накануне шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.
В Минобороны РФ заявили, что украинским военным было предложено сдаться, после их отказа был открыт огонь. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил.
До этого в военном ведомстве рассказали, что стала применяться новая тактика танками России против украинской армии на краснолиманском направлении. Так, недавно Т-90А нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ с помощью управляемых снарядов. Новая тактика включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.
Первым выстрелом из строя была выведена легкобронированная техника. Затем российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины осколочными и фугасными снарядами.
Внимание военных экспертов в последние дни также приковано к селу Клещеевка в Донецкой народной республике, в украинских СМИ периодически появляется информация о том, что ВСУ якобы контролируют село.
6 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» говорил, что населенный пункт полностью контролируется российскими силами.
При этом он подтвердил, что ситуация в населенном пункте напряженная: ВСУ ежедневно применяют по несколько десятков попыток прорыва. Позиции в Клещеевке выгодны для ВСУ, так как они дадут им возможность продвинуться дальше.
«Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно… Вся Клещеевка - под нашим контролем», — заявил врио главы ДНР.
Со своей стороны, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечает, что ВСУ перебросили свежие силы на участок Сватово-Кременная в Луганской народной республике и пытаются прорвать оборону российских войск и на этом участке.
«В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление», — предупредил он.
Марочко предположил, что командование ВСУ рассматривает участок Сватово-Кременная в качестве альтернативы южному направлению, где у украинской армии нет «весомых результатов».
Активные бои идут и на Запорожье, на этом направлении ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но безуспешно. О ситуации оперативно докладывает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне он сообщил, что командование ВСУ бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая путь для тяжелой военной иностранной техники.
«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники. Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля», - сказал он РИА Новости.
Днем ранее он предупредил, что украинская армия начала очередную атаку на ореховском участке в Запорожской области. Он уточнил, что наиболее тяжелые бои проходят на участках Нестерянка - Копани и Новофедоровка - Вербовое.
Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН говорил, что ВСУ вообще не продвинулись в Запорожской области с начала контрнаступления, но понесли серьезные потери.
«Очевидно, что в их план был заложен процент потерь, но не предусматривалось, что при нулевом продвижении будут понесены такие потери. Если бы они прорвали линию фронта, они бы были готовы заплатить потерянной техникой и людьми. Но результатов нет, а потери становятся все более рельефными на фоне происходящего», - отметил он.
По неофициальным данным, только 8 июня ВСУ на данном направлении потеряли не менее 25 единиц бронетехники в попытке прорвать оборону.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН объяснил, почему у ВСУ не получается добиться результатов ни на одном направлении.
По его словам, у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства, а также из-за более качественной боевой выучки российской армии.
«У ВСУ в принципе нет перспектив на успех, потому что у России господство в воздухе и значительное огневое превосходство перед Украиной», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что российские войска превосходят украинскую армию по боевой выучке.
«Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт. К тому же, добровольцы и мобилизованные граждане прошли более чем полугодовую подготовку в лагерях, многие проходят ее до сих пор. По боевой выучке мы на голову выше ВСУ», — добавил Сивков.
При этом экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что российских военных в зоне проведения спецоперации этим летом ждут тяжелые бои, так как украинская сторона начинает владеть стратегической инициативой.
«ВСУ несут большие потери. Пока никаких серьезных продвижений нет. Подчеркиваю, они ввели около трети своих резервов. Техника у них, надо сказать, хорошая, поэтому эти части обладают высокой боеспособностью. Если противник сможет прорвать наш фронт, то остановить его будет чрезвычайно сложно. Будем надеяться, что этого не случится. Вероятно, они нанесут несколько ударов одновременно, чтобы истощить нашу авиационную группировку и обеспечить себе прорыв на одном из направлений», - рассказал Стрелков.
По его словам, противник перемещает войска на юг Днепропетровской области, в Запорожскую область.
«Основной удар будут наносить где-то возле Угледара, Пологи, может быть, атакуют Донецк», - заключил он.
Российскую позицию по этому вопросу накануне выразил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, который заявил, что «попытка украинского контрнаступления захлебывается, а российские силы дают решительный отпор».
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