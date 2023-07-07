Контрнаступление ВСУ накануне важного для Украины саммита НАТО не приносит ожидаемых плодов. Накануне шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.

В Минобороны РФ заявили, что украинским военным было предложено сдаться, после их отказа был открыт огонь. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил.

До этого в военном ведомстве рассказали, что стала применяться новая тактика танками России против украинской армии на краснолиманском направлении. Так, недавно Т-90А нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ с помощью управляемых снарядов. Новая тактика включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Первым выстрелом из строя была выведена легкобронированная техника. Затем российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины осколочными и фугасными снарядами.

Внимание военных экспертов в последние дни также приковано к селу Клещеевка в Донецкой народной республике, в украинских СМИ периодически появляется информация о том, что ВСУ якобы контролируют село.