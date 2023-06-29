«Потихоньку перемалываем»: Контрнаступление ВСУ завязло в локальных боях за поселки

«Противник замыслов своего контрнаступления не достиг. Он свалился в локальные бои за отдельные поселки, где пытается нас поддавливать. Конечно, мы их потихоньку перемалываем. Когда они выдохнутся, у нас будут возможности для своих действий. Главное – удерживать линию фронта и постепенно выбивать технику противника», - заявил Рожин.

Он напомнил, что командованию Украины постоянно приходится оправдываться за то, что они называют контрнаступлением.

«Они это говорили и перед началом контрнаступления, что «мы вам всем покажем». Но это просто попытка делать хорошую мину при плохой игре, потому что очевидно, что наступление, которое началось 4 июня, оно не перешло в те фазы, на которые они рассчитывают. Они говорят, что это было только началом и так далее, а следующее наступление будет «настоящим». Если у них и там ничего не получится, они тоже будут говорить, что это не наступление. Но это обычная военная пропаганда», - заключил собеседник НСН.

Украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, «все хотят блокбастер», но «иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей», передает «Радиоточка НСН».

