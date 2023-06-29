«Потихоньку перемалываем»: Контрнаступление ВСУ завязло в локальных боях за поселки
Военный эксперт Борис Рожин заявил НСН, что не верит словам министра обороны Украины о том, что «главные события» контрнаступления еще впереди.
ВСУ свалились в локальные бои и не достигли замыслов своего контрнаступления, рассказал военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН.
Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью Financial Times. Глава военного ведомства не стал сообщать какие-либо подробности этих событий, заявив, что «когда это случится, это увидят все». Рожин назвал это обычной пропагандой.
«Противник замыслов своего контрнаступления не достиг. Он свалился в локальные бои за отдельные поселки, где пытается нас поддавливать. Конечно, мы их потихоньку перемалываем. Когда они выдохнутся, у нас будут возможности для своих действий. Главное – удерживать линию фронта и постепенно выбивать технику противника», - заявил Рожин.
Он напомнил, что командованию Украины постоянно приходится оправдываться за то, что они называют контрнаступлением.
«Они это говорили и перед началом контрнаступления, что «мы вам всем покажем». Но это просто попытка делать хорошую мину при плохой игре, потому что очевидно, что наступление, которое началось 4 июня, оно не перешло в те фазы, на которые они рассчитывают. Они говорят, что это было только началом и так далее, а следующее наступление будет «настоящим». Если у них и там ничего не получится, они тоже будут говорить, что это не наступление. Но это обычная военная пропаганда», - заключил собеседник НСН.
Украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, «все хотят блокбастер», но «иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей», передает «Радиоточка НСН».
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