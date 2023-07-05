Марочко: ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная

ВСУ перебросили свежие силы на участок Сватово-Кременная в Луганской народной республике и пытаются прорвать оборону российских войск. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления

По словам офицера, за последние сутки на этом направлении увеличилось количество попыток прорыва линии обороны РФ.

«В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление», — цитирует Марочко РИА Новости.

Подполковник в отставке указал, что в прошлых боях украинские подразделения понесли значительные потери. По мнению Марочко, командование ВСУ рассматривает участок Сватово-Кременная в качестве альтернативы южному направлению, где у украинской армии нет «весомых результатов».

Ранее Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ готовятся изымать у местных жителей гражданский транспорт, чтобы использовать его в боевых действиях, пишет «Свободная пресса». Украинские силовики проводят рейды, собирая информацию о имеющихся у населения внедорожниках, грузовиках, экскаваторах и тягачах, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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