Марочко: ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная
ВСУ перебросили свежие силы на участок Сватово-Кременная в Луганской народной республике и пытаются прорвать оборону российских войск. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, за последние сутки на этом направлении увеличилось количество попыток прорыва линии обороны РФ.
«В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление», — цитирует Марочко РИА Новости.
Подполковник в отставке указал, что в прошлых боях украинские подразделения понесли значительные потери. По мнению Марочко, командование ВСУ рассматривает участок Сватово-Кременная в качестве альтернативы южному направлению, где у украинской армии нет «весомых результатов».
Ранее Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ готовятся изымать у местных жителей гражданский транспорт, чтобы использовать его в боевых действиях, пишет «Свободная пресса». Украинские силовики проводят рейды, собирая информацию о имеющихся у населения внедорожниках, грузовиках, экскаваторах и тягачах, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru