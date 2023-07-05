Марочко: ВСУ пытаются прорваться на участке Сватово-Кременная

По словам офицера, за последние сутки на этом направлении увеличилось количество попыток прорыва линии обороны РФ.

«В штурмах участвуют подразделения не только "традиционные", но и свежие силы, прибывшие на усиление», — цитирует Марочко РИА Новости.

Подполковник в отставке указал, что в прошлых боях украинские подразделения понесли значительные потери. По мнению Марочко, командование ВСУ рассматривает участок Сватово-Кременная в качестве альтернативы южному направлению, где у украинской армии нет «весомых результатов».

Ранее Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ готовятся изымать у местных жителей гражданский транспорт, чтобы использовать его в боевых действиях, пишет «Свободная пресса». Украинские силовики проводят рейды, собирая информацию о имеющихся у населения внедорожниках, грузовиках, экскаваторах и тягачах, отмечает RT.

