«Прогрызть оборону»: Стрелков заявил, что ВСУ готовятся к мощному удару на двух направлениях
ВСУ пытаются прогрызть оборону на Времевском выступе и на Ореховском направлении, но возможны атаки и на «третьем» участке, заявил НСН экс-министр обороны ДНР.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР, для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем. Он объяснил это серьезными потерями ВСУ. Он отметил, что российские силы уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа, включая также немецкие «Леопарды» и американские машины.
«По моим данным, бои на самом деле не прекратились. Противник пытается прогрызть оборону на обоих участках наступления – на Времевском выступе и на Ореховском направлении. Противник перестал бросать в бой крупные формации бронетехники, очень активно использует артиллерию. В это же время противник осуществляет перегруппировку своих войск», - рассказал Стрелков.
Собеседник НСН отметил, что ВСУ готовятся к сильному удару на одном из указанных направлений, а также могут атаковать на новом участке, используя резервные силы.
«Я полагаю, что в ближайшее время он либо нанесет сильный удар на одном из указанных направлений с крупной массой бронетехники, либо атакует на каком-то третьем участке. Это может быть попытка десантирования через Днепр, сузившегося после спуска Каховского водохранилища, либо атака в районе Донецка, либо на Запорожском фронте в районе Угледара, как вариант. Главные свои резервные силы противник еще в дело не ввел. По некоторым оценкам, противник ввел до трети своих резервов и продолжает наращивать численность своей сухопутной армии», - предположил Стрелков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы. При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он, передает «Радиоточка НСН».
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