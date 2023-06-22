«Прогрызть оборону»: Стрелков заявил, что ВСУ готовятся к мощному удару на двух направлениях

«По моим данным, бои на самом деле не прекратились. Противник пытается прогрызть оборону на обоих участках наступления – на Времевском выступе и на Ореховском направлении. Противник перестал бросать в бой крупные формации бронетехники, очень активно использует артиллерию. В это же время противник осуществляет перегруппировку своих войск», - рассказал Стрелков.

Собеседник НСН отметил, что ВСУ готовятся к сильному удару на одном из указанных направлений, а также могут атаковать на новом участке, используя резервные силы.

«Я полагаю, что в ближайшее время он либо нанесет сильный удар на одном из указанных направлений с крупной массой бронетехники, либо атакует на каком-то третьем участке. Это может быть попытка десантирования через Днепр, сузившегося после спуска Каховского водохранилища, либо атака в районе Донецка, либо на Запорожском фронте в районе Угледара, как вариант. Главные свои резервные силы противник еще в дело не ввел. По некоторым оценкам, противник ввел до трети своих резервов и продолжает наращивать численность своей сухопутной армии», - предположил Стрелков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы. При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он, передает «Радиоточка НСН».

