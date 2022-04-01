Вертолёты и «тишина»: Белгородская нефтебаза горит после пожара на складе боеприпасов

Утро пятницы началось с тревожной информации из Белгорода о пожаре на одной из крупнейших нефтебаз региона, граничащего с Луганской, Сумской и Харьковской областями Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об удивительной причине этого ЧП. По его словам, нефтебазу атаковали два вертолета Вооруженных сил Украины, зашедшие на территорию России на малой высоте. Таким образом, это первый прецедент почти за 77 лет.

При этом в Минобороны РФ пока сохраняют молчание и в отношении данного инцидента, и взрывов районе села Красный Октябрь, переполошивших белгородцев вечером 29 марта.

УКРАИНСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ?

Главным источником информации об инцидентах в Белгородской области пока остается Telegram-канал губернатора «Настоящий Гладков».

В 6:06 1 апреля там появилось первое тревожное сообщение о том, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар, а о подробностях сообщат «немного позже».

«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает», - написал Гладков около половины восьмого утра, и это уже в корне меняло ситуацию.

Тем временем в соцсетях стали распространяться видео с места событий. На одном из них два вертолета пролетают на низкой высоте над домами в частном секторе, на другом видно, как на нефтебазу прилетают несколько снарядов и происходит взрыв.

По утверждениям ряда Telegram-каналов, это могли быть ударные вертолеты Ми-24 украинской армии. Однако, кроме губернатора, пока никто официально не говорил, что это вертолеты ВСУ.

Кроме того, в пятницу очевидцы сообщили РИА Новости об обстреле типографии в Белгороде.

«Да, нас обстреляли, мы сейчас на месте... Как нам сказали сотрудники МЧС, которые приезжали, что это были вертолеты и с них стреляли», - сказала агентству сотрудница типографии.

Также пострадало здание белгородского ООО «Техсапфир» на территории промпарка «Северный».

«Зацепило осколками, скорее всего. Пробило здание корпуса - вплоть до того, что осколки долетели до офисного кабинета, пробили мониторы, стекла», - сказал РИА Новости руководитель предприятия Авак Овагимян.

Если информация об обстреле с вертолетов подтвердится, получится, что Россию атаковали впервые после Великой Отечественной войны.

ПОЖАР ЕСТЬ, ПРОБЛЕМ НЕТ



В эти минуты над нефтебазой в Белгороде клубятся столбы черного дыма. При этом, по данным «Коммерсанта», это крупнейшая нефтебаза Роснефти в городе.

По состоянию на 8:40 утра горели восемь резервуаров с топливом и бензином, сообщало РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах. Также отмечалось, что есть риск «перехода огня еще на 16 резервуаров».

Губернатор Гладков сообщил, что пострадали два работника нефтебазы.

«Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», - написал он в полседьмого утра, через час добавив, что «жертв нет».

На место ЧП уже вылетели врио главы МЧС России Александр Чуприян и оперативная группа министерства.

На заправках города появились очереди, однако губернатор заверил белгородцев, что проблем с топливом не будет.

«Вижу очереди на АЗС, поэтому ещё раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. Все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. Проблемы с топливом в области нет и не будет», - подчеркнул Гладков.

Со своей стороны, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заверил, что «возгорание на нефтебазе в Белгородской области не отразится на топливообеспечении региона и на ценах для потребителей».

«ДЕЖА ВЮ» ПО-БЕЛГОРОДСКИ

Это уже второй за последние дни загадочный инцидент в Белгородской области.

Вечером 29 марта «Настоящий Гладков» сообщил о взрывах, которые слышны в районе села Красный Октябрь. Позже губернатор написал, что взрывы прекратились, а жертв и разрушений в поселке нет.

«Хотел поделиться с вами информацией на утро по ситуации в Красном Октябре Белгородского района. Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет», - сообщил Гладков утром на следующий день.

При этом губернатор призвал дождаться официальной информации Минобороны, отметив, что по «непроверенным» данным, произошел пожар на складе боеприпасов.

«О причинах происшествия. Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошёл пожар на складе боеприпасов», - написал Гладков.

Минобороны РФ в пятницу поделилось информацией о вертолетах, но о других. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка, а также 8 беспилотников в разных регионах.

Кроме того, в Минобороны показали яркие кадры уничтожения высокоточным оружием украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. А по инцидентам в Белгородской области пока тишина.

