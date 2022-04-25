В Курской области сбиты два украинских беспилотника

Как отметил глава области, летательные аппараты были сбиты в 4:15 в селе Боровское.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — подчеркнул Старовойт.

В минувшую субботу со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт в Глушковском районе Курской области, напоминает Ura.ru. В результате обстрела загорелось помещение Россельхознадзора, никто не пострадал, пишет Газета.ру.

