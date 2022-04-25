В Курской области сбиты два украинских беспилотника
Расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Как отметил глава области, летательные аппараты были сбиты в 4:15 в селе Боровское.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — подчеркнул Старовойт.
В минувшую субботу со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт в Глушковском районе Курской области, напоминает Ura.ru. В результате обстрела загорелось помещение Россельхознадзора, никто не пострадал, пишет Газета.ру.
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