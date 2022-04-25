МЧС: При пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

Пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Брянской области.

В Брянске произошел пожар на нефтебазе

Ранее стало известно, что в районе нефтебазы «Дружба» загорелись резервуары, напоминает Газета.ру.

«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре», — отметили в МЧС.

Эвакуации жителей в районе горящей нефтебазы не планируется, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, угрозы жилым домам и превышения концентрации вредных веществ в атмосфере нет.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:МЧСПожарБрянск
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