МЧС: При пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
Пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Брянской области.
Ранее стало известно, что в районе нефтебазы «Дружба» загорелись резервуары, напоминает Газета.ру.
«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре», — отметили в МЧС.
Эвакуации жителей в районе горящей нефтебазы не планируется, отмечает РЕН ТВ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, угрозы жилым домам и превышения концентрации вредных веществ в атмосфере нет.
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