Суд завершил спор о товарном знаке организатора концерта Канье Уэста
Суд по интеллектуальным правам принял мировое соглашение в споре об использовании товарного знака организатора концерта Канье Уэста. Участниками дела были Say Agency и индивидуальный предприниматель Юлия Горбовская. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Say Agency требовала снять охрану знака обслуживания по услугам, которые связаны с проведением выступлений. В итоге стороны заключили соглашение о сосуществовании обозначений.
При этом вопрос возврата денег за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября остается нерешенным.
Недавно рассказывали, что к организаторам выступлений американского рэпера подали 35 судебных исков в октябре.
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