Суд завершил спор о товарном знаке организатора концерта Канье Уэста

Say Agency требовала снять охрану знака обслуживания по услугам, которые связаны с проведением выступлений. В итоге стороны заключили соглашение о сосуществовании обозначений.



При этом вопрос возврата денег за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября остается нерешенным.



Недавно рассказывали, что к организаторам выступлений американского рэпера подали 35 судебных исков в октябре.

