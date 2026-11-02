Суд завершил спор о товарном знаке организатора концерта Канье Уэста

Суд по интеллектуальным правам принял мировое соглашение в споре об использовании товарного знака организатора концерта Канье Уэста. Участниками дела были Say Agency и индивидуальный предприниматель Юлия Горбовская. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Say Agency требовала снять охрану знака обслуживания по услугам, которые связаны с проведением выступлений. В итоге стороны заключили соглашение о сосуществовании обозначений.

При этом вопрос возврата денег за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября остается нерешенным.

Недавно рассказывали, что к организаторам выступлений американского рэпера подали 35 судебных исков в октябре.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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