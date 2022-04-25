Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».

Антонов: В США заблокирована работа российского посольства

Как отметил дипломат, Вашингтон поставит Киеву вооружения на $800 млн, пишет Газета.ру. По словам Антонова, это не способствует поиску дипломатического решения украинского кризиса, отмечает телеканал «360».

«Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — подчеркнул посол.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШААнатолий Антонов
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