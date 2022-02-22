«Как в 2014 году»: В ЛНР заявили, что совместно с ДНР вернут свои земли
На референдуме в 2014 году население территорий Донбасса, которые оккупировала Украина, проголосовало за выход из состава страны, заявил Родион Мирошник.
В документах о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик нет упоминаний о границах, но ЛНР и ДНР ставят перед собой задачу вернуть границы своих областей к их историческому состоянию, заявил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Во вторник глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова опровергла это заявление и отметила, что в документах по ДНР и ЛНР не уточняются границы.
«У этого решения есть законодательная основа. В актах о признании ЛНР и ДНР нет никаких упоминаний о границах. Есть признание суверенитета и государственности. Наши территории определяются Конституцией и ЛНР, и ДНР. Эти географические границы совпадают с административными границами Луганской и Донецкой областей. В мае 2014 года были проведены референдумы. Более 90% населения всех территорий, которые сейчас находятся под контролем республик, и тех, которые оккупированы украинским режимом, проголосовало за выход из состава Украины. Наша задача их восстановить», - сказал Мирошник.
Советник главы ЛНР отметил, что во время заседания Совбеза и обращения президента России Владимира Путина на линии соприкосновения не было ни одного обстрела.
«К сожалению, после завершения обращения обстрелы возобновились. Они были вчера ночью, были также и теракты. Сегодня с 3:00 утра идут обстрелы. Мы очень надеемся, что наступит определенное протрезвление у украинской стороны, которая сегодня одурманена западной военной помощью. Надеюсь, что у них есть понимание возможностей российских военных подразделений. Но если этого не произойдет, то я не исключаю военных столкновений, потому что с той стороны сидят абсолютно безголовые и безумные радикалы, которые готовы воевать до последнего украинца», - сказал Мирошник.
Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают провоцировать республики и засылать своих диверсантов.
«Дважды совершались попытки прорыва линии соприкосновения. Наши спецслужбы обезвреживали целый ряд диверсионно-разведывательных групп. Сегодня утром были совершены теракты. В ДНР три человека погибли в результате теракта. Вчера вечером в центре Луганска был подорван автомобиль руководителя совместного Центра контроля и координации. Слова украинских руководителей – это ничто. Они не соответствуют никакой действительности», - резюмировал Мирошник.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена. По его словам, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.
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