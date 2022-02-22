«Как в 2014 году»: В ЛНР заявили, что совместно с ДНР вернут свои земли

Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают провоцировать республики и засылать своих диверсантов.

«Дважды совершались попытки прорыва линии соприкосновения. Наши спецслужбы обезвреживали целый ряд диверсионно-разведывательных групп. Сегодня утром были совершены теракты. В ДНР три человека погибли в результате теракта. Вчера вечером в центре Луганска был подорван автомобиль руководителя совместного Центра контроля и координации. Слова украинских руководителей – это ничто. Они не соответствуют никакой действительности», - резюмировал Мирошник.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена. По его словам, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

