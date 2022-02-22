«Санкции из зада» и три «Б» от НАТО: Вассерман «зажег» после признания Донбасса

Депутат также прокомментировал обращение Путина к гражданам России о признании ДНР и ЛНР. По его словам, перед принятием решения президент глубоко изучил проблемы Украины.

«Президент практически повторил тезисы множества моих публикаций по Украине. Видно, что мы оба пользовались при исследовании проблем Украины примерно одним и тем же набором документальных источников. Это именно конкретные и неоспоримые факты. Президент очень глубоко исследовал проблему, прежде чем принимать по ней решение. Что касается содержания выступления… Единственное важное, чего он не сказал – это то, что развал России начался фактически еще до большевиков. Большевики, конечно, накосячили немало в национальном вопросе, но почву для этих косяков сформировали тогдашние белоленточники», - сказал Вассерман.

Президент Украины Владимир Зеленский после обращения Путина также записал к нации видеообращение. В нем он заявил, что международно признанные границы страны останутся такими же, несмотря на действия России. При этом Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

