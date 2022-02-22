«Санкции из зада» и три «Б» от НАТО: Вассерман «зажег» после признания Донбасса
Депутат-эрудит уверен, что Россия справится с санкциями за два-три года, но главное - мир в регионе, который привезут российские военные.
Решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США, с которыми страна сможет справиться только через три года, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к гражданам России, где заявил о необходимости признания ЛНР и ДНР. Для обоснования своей позиции Путину потребовалось больше 50 минут. Сразу после обращения стало известно, что российский лидер подписал указ о признании республик в Кремле совместно с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
«Думаю, что решение ввести российские войска в Донбасс принесет мир региону. Вооруженные формирования, подконтрольные Киеву, уже много лет натаскиваются натовскими дрессировщиками. Поэтому, как сами НАТО, они способны только на три Б – это безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. Как только украинские артиллеристы сталкиваются с контрбатарейной борьбой, они немедленно прекращают огонь», - сказал Вассерман.
По его словам, после признания республик Донбасса санкции со стороны США неизбежны.
«Что касается последствий… Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три. Если столь явного саботажа не будет, то года через полтора-два», - отметил Вассерман.
Депутат также прокомментировал обращение Путина к гражданам России о признании ДНР и ЛНР. По его словам, перед принятием решения президент глубоко изучил проблемы Украины.
«Президент практически повторил тезисы множества моих публикаций по Украине. Видно, что мы оба пользовались при исследовании проблем Украины примерно одним и тем же набором документальных источников. Это именно конкретные и неоспоримые факты. Президент очень глубоко исследовал проблему, прежде чем принимать по ней решение. Что касается содержания выступления… Единственное важное, чего он не сказал – это то, что развал России начался фактически еще до большевиков. Большевики, конечно, накосячили немало в национальном вопросе, но почву для этих косяков сформировали тогдашние белоленточники», - сказал Вассерман.
Президент Украины Владимир Зеленский после обращения Путина также записал к нации видеообращение. В нем он заявил, что международно признанные границы страны останутся такими же, несмотря на действия России. При этом Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.
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