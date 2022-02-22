В Госдуме опровергли признание республик Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей

Президент Владимир Путин накануне подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Во вторник глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

«В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — приводит слова Журовой РБК.

Между тем сам Калашников заявил, что слова о признании республик в границах украинских областей — «утка». В беседе с изданием «Подъём» парламентарий указал, что в документах по ДНР и ЛНР не уточняются границы.

«В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР. Это не право России — уточнять чужие границы», — заявил Калашников, отметив, что демаркацией границ должны заниматься «стороны, которые себя объявили государствами».

