«Россия его спасала!»: Белорусский политолог допустил признание Лукашенко ЛНР и ДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с высокой долей вероятности будет вынужден признать республики Донбасса, однако делать это ему придется не сразу, так как на очереди «стоят» другие страны СНГ, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Все участники заявили о поддержке такого решения. Затем Путин подписал указ о признании самопровозглашенных республик в качестве отдельных государств.



«Александр Лукашенко в 2008 году публично обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но не сделал этого. После августа 2020 у него нет самостоятельной политики, он хотел бы поиграть на этой истории и отдалиться от Кремля, но, думаю, шансов у него нет. Он либо отмолчится, либо вынужден будет свою позицию здесь озвучить. При этом Лукашенко вряд ли будет единственным, кто это может сделать. Лукашенко загнал себя в такие рамки, что выбора у него немного. Либо едешь в тюрьму, либо признаешь Донбасс. В августе 2020 года его личная жизнь висела на волоске, Россия его спасала очень сильно. Он, конечно, неблагодарный абсолютно и в этом плане будет вести себя как обычно, но предполагаю, что если речь пойдет о деньгах, то Лукашенко легко может всё признать», - отметил политолог.