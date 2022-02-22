«Россия его спасала!»: Белорусский политолог допустил признание Лукашенко ЛНР и ДНР
Путин будет добиваться признания ЛНР и ДНР не только от Лукашенко, но и от других стран ОДКБ, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с высокой долей вероятности будет вынужден признать республики Донбасса, однако делать это ему придется не сразу, так как на очереди «стоят» другие страны СНГ, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Все участники заявили о поддержке такого решения. Затем Путин подписал указ о признании самопровозглашенных республик в качестве отдельных государств.
«Александр Лукашенко в 2008 году публично обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но не сделал этого. После августа 2020 у него нет самостоятельной политики, он хотел бы поиграть на этой истории и отдалиться от Кремля, но, думаю, шансов у него нет. Он либо отмолчится, либо вынужден будет свою позицию здесь озвучить. При этом Лукашенко вряд ли будет единственным, кто это может сделать. Лукашенко загнал себя в такие рамки, что выбора у него немного. Либо едешь в тюрьму, либо признаешь Донбасс. В августе 2020 года его личная жизнь висела на волоске, Россия его спасала очень сильно. Он, конечно, неблагодарный абсолютно и в этом плане будет вести себя как обычно, но предполагаю, что если речь пойдет о деньгах, то Лукашенко легко может всё признать», - отметил политолог.
Болкунец напомнил, что держать ответ придется и другим традиционным союзникам России.
«Сегодня первый тест будет держать лидер Азербайджана Ильхам Алиев, который в визитом прибыл в Москву. Этот тест будет интересным, совсем недавно события в Карабахе закончились, на мой взгляд, в плюс для Азербайджана не без помощи Кремля. И Алиеву придется тоже определяться. А Лукашенко будет смотреть, как будут реагировать другие, в том числе руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого недавно спасали по линии ОДКБ. Я допускаю такой момент, что две республики, независимость которых признают, попросят стать членами ОДКБ, а в этой ситуацией другие члены должны будут признать их независимость. Также я допускаю такой момент, что эти две республики попросятся в состав Союзного государства, это будет интересная история», - предположил он.
Однако ситуация в Крыму отличается от той, что сложилась в Донбассе, поэтому и вопрос о признании Крыма стоит для Лукашенко не так остро, добавил он.
«Что касается Крыма, то нету какой-то юридической формы, каким образом должна реагировать на Крым. Не существует никакой формы признания. Никакой парламент мира не выпускал документов по статусу Крыма. Хотя надо понимать, что Беларусь торгует с Крымом, в Крыму есть резиденция, санаторий, который подчиняется управделами президента. Если бы Беларусь отказалась бы от этой инфраструктуры, то это было бы публично сделано, но этого не произошло. В этом плане мир меняется сейчас, вряд ли дело закончится на территории этих двух республик, я думаю, будут прорубать окно до Приднестровья, а это уже совсем новая реальность», - поделился прогнозами политолог.
При этом Болкунец отметил, что среди жителей Белоруссии присутствует определенная настороженность по отношению к ситуации на юго-востоке Украины, и Лукашенко не может этого не учитывать.
«Среди белорусских жителей немало таких, кто поддерживал Крым. Но зачем нужно было 16 тысяч трупов за это время – этот вопрос волнует многих, даже тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу, а в Беларуси такие есть, хотя в России их, конечно, гораздо больше, учитывая имперские комплексы. Надо было признавать еще в 2014 году, тогда бы и экономика это все уже переварила. Тревогу вызывает, что такое и в Беларуси может произойти. Территориальные споры и разделы – всегда трагедии. Для многих жителей Украины это тоже стало личной, семейной трагедией. Это последствия тех шагов, которые были предприняты еще в СССР, когда границы между территориями "кроились" в Кремле, и плевали они на население, которое там проживало. И Лукашенко, когда будет принимать решение о признании, тоже эти факторы будет учитывать», - подвел итоги собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич назвал «нашим внутренним делом» сроки возвращения к местам дислокации российских военных, принимающих участие в учениях в этой стране.
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