«Сражение только предстоит»: Экс-премьер ДНР Бородай отверг окончание войны в Донбассе

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к гражданам России, где заявил о необходимости признания ЛНР и ДНР. Для обоснования своей позиции Путину потребовалось больше 50 минут. Сразу после обращения стало известно, что российский лидер подписал указ о признании республик в Кремле совместно с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Это все колоссальный шаг и большая победа. При этом надо понимать, что это победа в одном сражении той войны, которая началась в 2014 году и продолжает вестись в разных формах. Эта война еще, к сожалению, не выиграна. Нам это только предстоит. Но как только российские войска вошли на территорию республик, то воцарилось некоторое затишье. Обстрелы еще ведут точечные, но эта ночь в Донецке прошла тихо», - сказал Бородай.