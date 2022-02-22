«Сражение только предстоит»: Экс-премьер ДНР Бородай отверг окончание войны в Донбассе
Война в Донбассе продолжает вестись в самых разных форматах, она еще не закончена, заявил НСН Александр Бородай.
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к гражданам России, где заявил о необходимости признания ЛНР и ДНР. Для обоснования своей позиции Путину потребовалось больше 50 минут. Сразу после обращения стало известно, что российский лидер подписал указ о признании республик в Кремле совместно с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
«Это все колоссальный шаг и большая победа. При этом надо понимать, что это победа в одном сражении той войны, которая началась в 2014 году и продолжает вестись в разных формах. Эта война еще, к сожалению, не выиграна. Нам это только предстоит. Но как только российские войска вошли на территорию республик, то воцарилось некоторое затишье. Обстрелы еще ведут точечные, но эта ночь в Донецке прошла тихо», - сказал Бородай.
По его словам, решение о признании ДНР и ЛНР было вполне ожидаемым, но Украина до последнего надеялась, что Путин не пойдет на такой шаг.
«Такое решение было ожидаемо, но наши противники все время думали, что Запад как-то передавит, что все-таки Путин не решится на этот шаг. Они тешили себя надеждами, что будут сражаться прежде всего с силовыми структурами Донбасса. Они надеялись, что имеют шанс задавить Донбасс. Сейчас они поняли, что этого шанса нет», - сказал Бородай.
Бывший премьер-министр ДНР также отметил, что обращение Путина о признании республик Донбасса было глубоким с точки зрения исторического анализа. Бородай выразил уверенность в том, что Госдума проголосует за ратификацию договоров о дружбе между Россией и народными республиками.
«Это была блестящая речь, в том числе и с точки зрения исторического анализа. Владимир Путин продемонстрировал себя настоящим национальным лидером. Я слушал эту речь не в одиночестве, а находился в штабе Союза добровольцев Донбасса, который сейчас ведет активную работу. Речь Путина была встречена ликованием. Мы друг друга поздравляли, нам звонили товарищи из Донецка, Луганска, с линии фронта. Мы были счастливы. Мы ждали этого события, которое произошло вчера. Я уверен в том, что Госдума проголосует за ратификацию этих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», - резюмировал Бородай.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что решение Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Верховная рада обсуждает вопрос введения военного положения в Донбассе
- Андрей Малахов стал ведущим нового ток-шоу с колл-центром в прямом эфире
- В Казахстане зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»
- СМИ: Актрису Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19
- Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на Олимпиаде в Пекине
- В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня
- В Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики
- МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
- СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России
- Пасечник ратифицировал договор о дружбе и помощи между ЛНР и Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru