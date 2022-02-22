«Планы на Украину»: Политолог предрёк новые судьбоносные решения Путина
Исторический экскурс от российского президента призван был аргументировать взгляды Путина на дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины, считает политолог Павел Салин.
Почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента, пояснил политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Поздним вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с 50-минутной речью, предваряющей признание ЛНР и ДНР спустя 8 лет и ввод российских войск для «поддержания мира». Трансляцию заявления вели как федеральные каналы, так и онлайн-ресурсы.
«Признание независимости самопровозглашенных республик является первым, но не последним шагом. Его дальнейшие планы включают существенное расширение влияние на Украину за пределами самопровозглашенных республик, а в каком масштабе и в какой форме это будет происходить, в военной, не в военной – это покажет время. Есть определенные планы у Путина в связи с этим, но они могут корректироваться в зависимости от поведения украинских властей, западных стран и прочих игроков. Именно поэтому Путин фактически в своей речи попытался дать историко-политическое обоснование дальнейшим своим действиям. Это то, как он видит, исходя из его собственной системы координат, трансформацию сфер геополитического влияния – на постсоветском пространстве и дальше на Запад. Обращение направлено «городу и миру», и внутренней аудитории, и внешней», - рассказал Салин.
Речь Путина не стала судьбоносной, поскольку главные решения по ситуации вокруг Украины еще не приняты, напомнил политолог.
«Пока нельзя говорить, что это самая важная его речь, потому что сейчас речь идет о тактическом, политическом шаге Владимира Путина. Потому что если рассматривать вне контекста вчерашние решения о признании независимости двух республик, и притом если признание состоится в нынешних границах, которые и так подконтрольны властям этих республик, то фактически речь идет о том, что выиграла от этого Украина. Фактически перечеркнуты Минские соглашения, выполнять которые украинские власти не хотят, и Москва таким образом сняла с Украины это бремя. Этот шаг в отрыве от других последующих рассматривать нельзя. Вряд ли Путин заинтересован в том, чтобы облегчать жизнь Зеленскому. Важнейшие шаги и решения Путина будут следовать дальше. Скорее всего, это будет касаться перевода или не перевода конфликта в военную фазу. Если будет перевод в военную фазу, то состоится ли переход в сухопутную операцию. Вот здесь решения Путина будут судьбоносными для него, для России и для значительной части остального мира», - добавил политолог.
Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что Сирия поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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