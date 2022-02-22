«Планы на Украину»: Политолог предрёк новые судьбоносные решения Путина

Почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента, пояснил политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НС﻿Н».

Поздним вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с 50-минутной речью, предваряющей признание ЛНР и ДНР спустя 8 лет и ввод российских войск для «поддержания мира». Трансляцию заявления вели как федеральные каналы, так и онлайн-ресурсы.

«Признание независимости самопровозглашенных республик является первым, но не последним шагом. Его дальнейшие планы включают существенное расширение влияние на Украину за пределами самопровозглашенных республик, а в каком масштабе и в какой форме это будет происходить, в военной, не в военной – это покажет время. Есть определенные планы у Путина в связи с этим, но они могут корректироваться в зависимости от поведения украинских властей, западных стран и прочих игроков. Именно поэтому Путин фактически в своей речи попытался дать историко-политическое обоснование дальнейшим своим действиям. Это то, как он видит, исходя из его собственной системы координат, трансформацию сфер геополитического влияния – на постсоветском пространстве и дальше на Запад. Обращение направлено «городу и миру», и внутренней аудитории, и внешней», - рассказал Салин.