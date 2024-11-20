США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ
Решение администрации США о передаче Украине противопехотных мин связано с наступлением российских войск, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, предоставление вооружений Киеву основывается на «реальных событиях», в том числе на активном продвижении российской пехоты, особенно на востоке Украины.
Миллер пояснил, что мины предназначены для того, чтобы замедлить наступление российской пехоты. По его словам, речь идет о так называемых нестойких минах, которые теряют свою эффективность спустя максимум две недели после установки, становясь инертными.
Ранее Пентагон подтвердил решение о санкционировании поставок противопехотных мин в Украину. В отличие от ранее принятой политики США, ограничивающей их использование, в том числе за пределами Корейского полуострова, администрация Байдена приняла решение о поставках этих мин в условиях усиливающегося российского наступления, передает «Радиоточка НСН».
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