США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ

Миллер пояснил, что мины предназначены для того, чтобы замедлить наступление российской пехоты. По его словам, речь идет о так называемых нестойких минах, которые теряют свою эффективность спустя максимум две недели после установки, становясь инертными.

Ранее Пентагон подтвердил решение о санкционировании поставок противопехотных мин в Украину. В отличие от ранее принятой политики США, ограничивающей их использование, в том числе за пределами Корейского полуострова, администрация Байдена приняла решение о поставках этих мин в условиях усиливающегося российского наступления, передает «Радиоточка НСН».