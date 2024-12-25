СМИ: Льгов в Курской области обстреляли при помощи РСЗО HIMARS

Удар по Льгову, по предварительным данным, нанесен ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает РИА Новости со ссылкой на представителя военного следствия.

ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших в результате обстрела со стороны ВСУ.

Кроме того, после украинского обстрела в Льгове развернули оперативный штаб, напоминает RT.

В пресс-службе Курской АЭС сообщили, что станция работает штатно.

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Фото: telegram.org
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