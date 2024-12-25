СМИ: Льгов в Курской области обстреляли при помощи РСЗО HIMARS
25 декабря 202413:38
Удар по Льгову, по предварительным данным, нанесен ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает РИА Новости со ссылкой на представителя военного следствия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru