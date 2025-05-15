Генерал Липовой заявил, что Зеленский сорвет переговоры в Стамбуле
Генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что в случае подписания каких-либо документов Киев в любой момент может сказать, что это было нелегитимно.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, поэтому не стоит рассчитывать на позитивные результаты встречи, заявил НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Среди экспертов Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов. Липовой отметил, что такой профессиональный состав не поможет на переговорах, так как дело в украинской стороне.
«В Стамбул прилетела наша делегация, в которой есть и военные, и дипломаты, люди, которые стояли у истоков этого переговорного процесса. Конечно, будут говорить о приостановке военных действий на условиях России. Условия наши не менялись. Пока мы не устраним первоначальные причины этого конфликта, разговаривать нет смысла. Украина сделает все, чтобы эти переговоры ни к чему не привели, Зеленский постарается сорвать эти переговоры. Дело в том, что для властей Украины мир подобен смерти, они будут затягивать, предлагать неприемлемые условия. Поэтому я не питаю особых надежд на то, что эта встреча в Стамбуле даст какие-то позитивные результаты. Переговоры ни к чему не приведут. Эти переговоры призваны показать наш миротворческий настрой», - рассказал он.
Липовой напомнил, что Зеленский даже в случае подписания какого-то документа потом может сослаться на свою же нелегитимность. Поэтому переговоры будут реальны только в случае смены власти на Украине, добавил он.
«Мы выдвинули свои условия, другие условия не приведут к долгожданному миру в долгосрочной перспективе. Заморозка конфликта нам не нужна. Чтобы переговоры привели к нужному результату, нужно устранить киевский режим, выбрать для управления на Украине более вменяемых политиков, которые сели бы за стол переговоров. Чтобы заключить легитимное соглашение, нужно как минимум наличие легитимных лиц. Сегодняшний киевский режим нелегитимен, наш президент об этом говорил. Ставить подписи со стороны Киева некому. Любой международный суд может подписанные документы опровергнуть, так как юридические сроки полномочий у всех должностных лиц и структур в Киеве просрочены. Даже если гипотетически представим, что будет достигнута договоренность и что-то подписано, Киев в любой момент может сказать, что это было нелегитимно», - объяснил собеседник НСН.
Украинский президент Владимир Зеленский обещал лично быть на переговорах, но сначала направился в Анкару, где планируется встреча с турецким лидером Эрдоганом. До этого Зеленский отмечал, что будет общаться только «лично с Путиным», передает «Радиоточка НСН».
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