Также Ватагин отметил, что в сериале зрители увидят отрывки клипа, снятого его другом, и рассказал, какое впечатление на него произвел Тельман Исмаилов.

«Когда я был юный, мой друг-режиссер снял клип на юбилей Тельмана Исмаилова, отрывки которого как раз будут в фильме. В нем родственники и друзья Исмаилова перепевали «We are the world» Майкла Джексона. И эта песня с переделанным текстом засела мне в голову, еще когда я был студентом. Потом так получилось, что, спустя время, мне удалось встретиться с Исмаиловым. Это энергетически большой человек, становится понятно, почему к нему тянулись люди, почему он такая значимая фигура», - поделился он.

Ранее продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» Владимир Тодоров заявил спецкору НСН, что в массовой культуре еще не прорабатывали коллективную психологическую травму из девяностых, поэтому было принято решение снять именно документальный сериал о Черкизовском рынке, чтобы показать культурный код России.

