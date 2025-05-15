Трамп исключил урегулирование российско-украинского конфликта до встречи с Путиным

Урегулирование российско-украинского конфликта невозможно, пока не произойдет встреча президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам американский лидер заявил журналистам на борту президентского лайнера, когда направлялся из Катара в ОАЭ, трансляцию разместила пресс-служба Белого дома.

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«Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным», — отметил Трамп.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Трамп со своей администрацией сделал «невозможное возможным», организовав переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд Трамп

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