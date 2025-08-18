Певца Шарлота переведут в колонию общего режима

Певца Эдуарда Шарлота, который был осужден за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведут из колонии-поселения в колонию общего режима в связи с нарушением режимных требований. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Решение принял Центральный районный суд Тольятти, удовлетворив представление администрации колонии-поселения.

«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», - отмечает прокуратура.

Судебное постановление еще не вступило в силу.

Ранее Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, пишет RT.

ФОТО: ТАСС
