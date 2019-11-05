Многомиллиардный иск «Нафтогаза» сорвет «мировую» с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изложил суть нового иска к «Газпрому». В украинской компании считают, что Стокгольмский арбитраж должен пересмотреть транзитный тариф, так как с 2009 года произошли «существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов», а также потому, что действующее соглашение не соответствует уровню тарифов на рынке ЕС. Речь идет о разнице в 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Такую сумму «Нафтогаз» требует в качестве компенсации.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Нафтогаз» постоянно делает заявления, которые заведомо неисполнимы.

«Они говорят: "Давайте подпишем долгосрочный договор лет на 15, с условием "качай или плати" - то есть, если ты не прокачиваешь, то все равно платишь, - на 90 млрд кубометров". Россия даже в прошлом году не прокачивала столько. А с 1 января, как минимум, заработает первая нитка "Турецкого потока", которая около 15 млрд кубов точно "снимет" с Украины. Поэтому 90 млрд кубов Россия уже точно никогда прокачивать через Украину не будет. И "Нафтогаз" это прекрасно понимает, тем не менее такие заявления делает.

Суть нынешнего иска тоже непонятна. Он вроде как поясняет, что это разница между тарифом, который сейчас, и который то ли должен быть, то ли был. Но на самом деле такого нет. Они подавали, по-моему, три иска в Стокгольмский арбитраж, чтобы пересмотреть тариф на транзит газа в сторону повышения за все те годы, что действовал контракт, с 2009 года. Но ему трижды Стокгольмский арбитраж отказал, сказав, что тариф на прокачку газа обоснован, выше он быть не может. Почему "Нафтогаз" решил еще раз пересчитать, совершенно непонятно, откуда берутся эти то 11, то 12 млрд долларов», - сказал он.