«Нафтогаз» обнаружил «серьезный аргумент» для переговоров с Россией
«Серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину Киев получает после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза». Такое мнение в своем Facebook выразил руководитель компании Андрей Коболев .
«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — приводят слова Коболева Газета.ru.
Глава «Нафтогаза» убежден, что подобные действия также являются причиной, по которой Украина попытается убедить Европу потребовать от России сохранение транзита через Украину.
Напомним, соответствующий закон Верховная рада приняла 31 октября. Ратификация документа – одно из условий для Украины присоединения страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.
Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с НСН высказал свою точку зрения на проблему транзита российского газа в страны ЕС через Украину.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Медведев призвал страны ШОС укрепить связи спецслужб в борьбе с терроризмом
- «Нафтогаз» обнаружил «серьезный аргумент» для переговоров с Россией
- «Роскосмос» отказался от контракта на первую ракету «Ангара»
- Стали известны подробности взрыва танкера в Находке
- На Украине хотят создать ракеты для уничтожения российских АЭС