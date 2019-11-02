«Нафтогаз» обнаружил «серьезный аргумент» для переговоров с Россией

«Серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину Киев получает после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза». Такое мнение в своем Facebook выразил руководитель компании Андрей Коболев .

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — приводят слова Коболева Газета.ru.