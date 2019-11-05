Украинский экс-министр: В газовом вопросе Киев чувствует себя уверенно

«Это тяжело проверить, потому что кроме слов ничего нет. Во-вторых, закачка в хранилища – это гарантия для Европы. Чтобы газ в Европу поступил, несмотря на любые перебои в отношениях Украины с Россией. Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, «Газпром» обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре «Газпром» уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил он.

Напомним, что десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В настоящее время государства так и не достигли договоренностей по поводу заключения нового контракта.

