Украинский экс-министр: В газовом вопросе Киев чувствует себя уверенно
Бывший глава министерства экономики Украины в эфире НСН подтвердил, что накопленного резерва газа в стране хватит до конца отопительного сезона.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова прекратить транзит газа из России, так как подземные хранилища заполнены рекордным количеством голубого топлива, которого хватит на весь отопительный сезон.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой подтвердил, что сегодня в вопросе обеспечения газом Украина чувствует себя достаточно уверенно.
«Это тяжело проверить, потому что кроме слов ничего нет. Во-вторых, закачка в хранилища – это гарантия для Европы. Чтобы газ в Европу поступил, несмотря на любые перебои в отношениях Украины с Россией. Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, «Газпром» обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре «Газпром» уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил он.
Напомним, что десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В настоящее время государства так и не достигли договоренностей по поводу заключения нового контракта.
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