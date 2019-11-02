Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже
Руководство украинского «Нафтогаза» выдвинуло «Газпрома» встречный иск в Стокгольмском арбитраже. Сумма требований украинской компании исчисляется 12 миллиардами долларов, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Представитель «Нафтогаза» сообщил, что таким образом компания «защищается» от требований, которые выдвинул «Газпром» еще 18 апреля 2018 года.
Витренко отметил, что в Киеве надеются на решения по новому арбитражу в 2021 году.
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