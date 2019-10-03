Требования «Нафтогаза» к «Газпрому» назвали бессмысленными

«Покупая газ у Туркмении и пуская его по своей газотранспортной системе, дальше продает его на экспорт своим законтрактованным потребителям. Это абсолютно коммерческая история. И все эти истории – «давайте разблокируем», давайте «дадим мощности» - такого механизма в принципе нет, продажи мощностей на экспорт. «Газпром» обладает согласно российскому законодательству монополией на экспорт газа, он владеет ГТС, поэтому все подобные заявления не имеют никакого экономического смысла. Для «Газпрома» выгодна именно такая комбинация: закупка газа по внутренней цене у Туркмении, его доставка и продажа потребителю уже по экспортным ценам», - пояснил эксперт.

В конце сентября Витренко обвинил Россию в том, что не удалось на переговорах в Брюсселе достичь договоренности о новом газовом контракте между Украиной и «Газпромом». Москва высказала сомнения в готовности Киева имплементировать европейские нормы газового транзита к 1 декабря и предложила продлить текущий контракт «на короткий срок». Украина и Еврокомиссия отказались от такого варианта.