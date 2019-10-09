«Нафтогаз» отказался продлить контракт по транзиту на старых условиях
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что продление контракта с Россией на действующих условиях не интересно компании. По его словам, краткосрочное продление договора на транзит российского газа в Европу не нужно Украине, пишет RT.
Он пояснил, что в таком случае украинские власти готовы создать нового оператора и впоследствии передать его «Магистральным газопроводам Украины». В таком случае, добавил Коболев, Россия сможет подписать контракт только с ним.
Ранее разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении газ независимых российских добытчиков, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома» потребовал от российского монополиста исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что «Газпром» на это не пойдет.
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