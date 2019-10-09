«Нафтогаз» отказался продлить контракт по транзиту на старых условиях

Он пояснил, что в таком случае украинские власти готовы создать нового оператора и впоследствии передать его «Магистральным газопроводам Украины». В таком случае, добавил Коболев, Россия сможет подписать контракт только с ним.

Ранее разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении газ независимых российских добытчиков, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома» потребовал от российского монополиста исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что «Газпром» на это не пойдет.

