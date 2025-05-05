Трамп высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине
Президент США Дональд Трамп высоко оценил принятое российским лидером Владимиром Путиным решение о перемирии в честь 80-летия Победы.
По его словам, анонсированное РФ перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию украинского кризиса.
Президент США подчеркнул, что Москва и Киев нацелены достичь урегулирования конфликта на Украине.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru