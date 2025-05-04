Захарова: Зеленский угрожает ветеранам на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пробил дно, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы

По ее словам, глава государства угрожает ветеранам, которые 9 мая придут на парады и торжественные мероприятия. Дипломат считает, что сначала он предал своего деда-ветерана, потом собственную страну и народ.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МИД РФ9 МаяУкраинаВладимир Зеленский

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