Медведев назвал провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам на День Победы в Москве
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.
Политик подчеркнул, что в случае реальной украинской провокации на День Победы в Москве «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».
Ранее президент Украины пригрозил мировым лидерам, которые собираются приехать на парад Победы в российскую столицу, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.
Кроме того, Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский политик настаивает на прекращении огня на срок 30 дней.
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