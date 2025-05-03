Медведев назвал провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам на День Победы в Москве

Политик подчеркнул, что в случае реальной украинской провокации на День Победы в Москве «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Ранее президент Украины пригрозил мировым лидерам, которые собираются приехать на парад Победы в российскую столицу, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский политик настаивает на прекращении огня на срок 30 дней.

