Москва на фоне резонансных заявлений Варшавы продолжает указывать на истинные цели и интересы Польши в конфликте на Украине. Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобную риторику Варшавы показательной. По ее мнению, Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий».

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», - написала она в Telegram-канале.

Британское издание Express отмечает, что Польша ввела запрет на импорт украинского зерна в самый непростой для Киева период. Издание сочло решение «союзника» Киева ударом в спину. В статье объясняется, что большое количество зерна с Украины создало избыток на рынке Польши и обрушило цены. Таким образом, политики Варшавы решают свои проблемы, не заботясь о трудностях Киева.