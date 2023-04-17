Инструмент против Москвы: Польша «нежно оккупирует» Украину с позволения Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий». Она предрекла поглощение Варшавой «остатков Украины».
Москва на фоне резонансных заявлений Варшавы продолжает указывать на истинные цели и интересы Польши в конфликте на Украине. Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобную риторику Варшавы показательной. По ее мнению, Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий».
«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», - написала она в Telegram-канале.
Британское издание Express отмечает, что Польша ввела запрет на импорт украинского зерна в самый непростой для Киева период. Издание сочло решение «союзника» Киева ударом в спину. В статье объясняется, что большое количество зерна с Украины создало избыток на рынке Польши и обрушило цены. Таким образом, политики Варшавы решают свои проблемы, не заботясь о трудностях Киева.
Воинственная позиция Польши по отношению к Москве в ситуации вокруг Украины настораживает политологов, которые напоминают, что у Варшавы есть свои исторические «требования» к Киеву. Аналитики просчитывают сценарии конфликта, при котором Польша может в обмен на помощь Украине получить часть территории.
Так, автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении.
По его словам, если контрнаступление не пройдет успешно, то территории Западной Украины перейдут соседней стране. Журналист отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провалы в боевых действиях, а финансовая поддержка Киева не приносит Западу прибыли и выгоды.
На этом фоне член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы».
Со своей стороны, белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН отмечал, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
«У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину. Заодно они вынашивают планы, чтобы поднять в западных регионах Белоруссии, где имеется значительная часть польского населения, мятеж… Провозгласить их независимость от центральной власти и, как в Косовском варианте, призвать на помощь мировое сообщество», - сказал он.
В Польше же не перестают нагнетать обстановку и призывают Киев к решительным действиям против Москвы. Комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины на удары по России и быстром проигрыше Москвы в случае войны с НАТО заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что не может предсказать победителя, но судьба Польши ему известна.
«Не знаю, кто выиграет или проиграет... но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», - написал он, отбиваясь от очередных нападок Варшавы.
Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что прошла утечка о том, что если ВСУ будут проигрывать в предстоящем контрнаступлении, то в действие введут план «Б». По его словам, план предполагает вступление подразделений НАТО в боевые действия.
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается», - рассказал он.
При этом в Польше опровергают подозрения в желании каким-либо образом объединиться с Украиной. Бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с НСН назвал информацию об объединении республики с Украиной в единое государство ерундой.
«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», - сказал Квасьневский.
В ходе визита в Польшу 5 апреля украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что граница между двумя странами в будущем исчезнет. Метафоричное высказывание главы государства посчитали двусмысленным. Пользователи Twitter предположили, что Зеленский намекнул на вхождение Украины в состав Польши. По мнению комментаторов, тогда страна автоматически стала бы членом ЕС и НАТО.
Польша «нежно оккупирует» Украину, заявление украинского лидера Владимира Зеленского о скором исчезновении границ между двумя странами — важный этап на этом пути. Об этом заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Киеву все равно придется отдать свои территории. По его словам, Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения, поэтому Киеву придется расплачиваться территориями через Польшу.
«Один из возможных вариантов – Польше отойдет часть территории Украины, и Польша будет компенсировать за Украину часть долга», - говорил он.
О том, что Польша заинтересована в украинских территориях, ранее заявляли эксперты из разных стран. В конце декабря журналист Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер сообщил, что власти Польши намерены захватить Западную Украину.
20 января обозреватель NDP Ханна Крамер заявила, что Соединенные Штаты могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов государства взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву.
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