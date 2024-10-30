«Игра для мира»: РФ и Украина могут договориться не бить по энергообъектам

«Иными словами, мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы (конфликта – ред. НСН)? Думаю, да», – говорил украинский лидер в интервью Financial Times.

При этом он заявлял, что Украина не обсуждает с западными партнерами потенциальную сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий.

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани также рассказал, что инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, указал глава государства, однако через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.

Комментируя возможности мирного диалога в целом, Путин указывал, что киевские власти отказываются от них, поскольку в таком случае на Украине необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что верить словам украинского лидера о возможном прекращении ударов по энергетическим объектам никто не будет.

«Зеленский уже не первый раз с подобной инициативой выступает. В прошлый раз сразу после таких его заявлений боевики ВСУ напали на Курскую область. Поэтому поверить Зеленскому – это значит себя обмануть. ВСУ только наращивают удары по энергетическим объектам. Зачем такие заявления делаются? Возможно, перед новым военным преступлением, о котором мы еще не знаем. Возможно, чтобы сыграть в информационном поле для мира, что он такой миротворец. А еще каждый удар по энергетическим объектам, которые обеспечивают военные объекты, не просто снижает объемы выработки, а бьет лично Зеленскому по карману», – объяснил он.

ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ НА ГРАНИ

Между тем украинская энергетика после массированных ударов находится в плачевном состоянии. В сентябре Зеленский говорил, что в результате российских ударов уничтожены значительная часть мощностей ГЭС и все тепловые электростанции. По его словам, энергосистема государства разрушена на 80% – миллионы украинцев могут остаться зимой без тепла.

Еще в июле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что на Украине уничтожены около 70% энергомощностей.