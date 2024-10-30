«Игра для мира»: РФ и Украина могут договориться не бить по энергообъектам
Россия и Украина при посредничестве начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, утверждают СМИ. Зеленский считает, что договоренность станет первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта.
Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам дипломата, который знаком с ходом переговоров, речь идет об «очень ранних переговорах». По утверждению источников, Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.
При этом указывается, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в Курской области. Вместе с тем высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев планирует продолжать наносить удары по целям в РФ, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы оказать давление на Москву.
ПЛАНЫ СОРВАЛИ
В августе газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что РФ и Украина планировали начать «секретные переговоры» о прекращении атак на энергетические объекты также при катарском посредничестве. По данным Financial Times, стороны были «близки к соглашению», однако переговоры были сорваны вторжением ВСУ в Курскую область, указывает FT.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 10 сентября сообщил, что отказаться от ударов по энергообъектам предложила Турция, однако Украина не согласилась на такие договоренности.
«Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем». И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они (власти Украины – ред. НСН) сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение», – рассказал он в эфире «России 24».
По словам Шойгу, Турция тогда предложила не наносить удары по объектам энергетики, атомной энергетики и торговому гражданскому флоту в Черном море. Тогда же он заявил, что пока ВСУ «не выкинут» с территории Курской области, никаких переговоров с Киевом вестись не будет.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Шойгу, отмечал, что Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет запрета ударов по объектам энергетики.
«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное – достижение наших целей», – говорил пресс-секретарь президента.
ОТКАЗ ОТ УДАРОВ ПРИБЛИЗИТ МИР?
Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» боевых действий.
«Иными словами, мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы (конфликта – ред. НСН)? Думаю, да», – говорил украинский лидер в интервью Financial Times.
При этом он заявлял, что Украина не обсуждает с западными партнерами потенциальную сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий.
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани также рассказал, что инициатива Турции заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики. Причем Анкара делала это предложение, ссылаясь на Киев, указал глава государства, однако через день ей пришлось сообщить об отказе Украины от переговоров.
Комментируя возможности мирного диалога в целом, Путин указывал, что киевские власти отказываются от них, поскольку в таком случае на Украине необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что верить словам украинского лидера о возможном прекращении ударов по энергетическим объектам никто не будет.
«Зеленский уже не первый раз с подобной инициативой выступает. В прошлый раз сразу после таких его заявлений боевики ВСУ напали на Курскую область. Поэтому поверить Зеленскому – это значит себя обмануть. ВСУ только наращивают удары по энергетическим объектам. Зачем такие заявления делаются? Возможно, перед новым военным преступлением, о котором мы еще не знаем. Возможно, чтобы сыграть в информационном поле для мира, что он такой миротворец. А еще каждый удар по энергетическим объектам, которые обеспечивают военные объекты, не просто снижает объемы выработки, а бьет лично Зеленскому по карману», – объяснил он.
ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ НА ГРАНИ
Между тем украинская энергетика после массированных ударов находится в плачевном состоянии. В сентябре Зеленский говорил, что в результате российских ударов уничтожены значительная часть мощностей ГЭС и все тепловые электростанции. По его словам, энергосистема государства разрушена на 80% – миллионы украинцев могут остаться зимой без тепла.
Еще в июле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что на Украине уничтожены около 70% энергомощностей.
Министр энергетики страны Герман Галущенко 29 октября сообщал, что Украина договорилась с Евросоюзом об увеличении импорта электроэнергии зимой, в период максимального дефицита. По его словам, с 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Галущенко отметил, что это повысит устойчивость украинской энергосистемы.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с НСН объяснял, что зима крайне усугубит энергетические проблемы Киева.
«Основа украинской энергетики сейчас – это атомные электростанции, потому что атак по этим объектам не происходит по понятным причинам. Другие электростанции в разной степени разрушены. Плюс ставка делается на возобновляемую энергетику – солнце, ветер, а также на импорт из европейских стран. Нехватка есть, мороз усугубит эту ситуацию. Ближе к зиме проблема отопления станет более острой. Власти будут переселять людей в гостиницы или вообще отправлять в другие страны, чтобы пытаться справиться с ситуацией. Без внешней помощи Украине не обойтись, они сами это признают», – говорил собеседник НСН.
Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Сергей Нагорняк сообщил, что на Украине предстоящей зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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