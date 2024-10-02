Украина получит $1 млрд от USAID на восстановление энергетики

Украина получит $1 млрд от агентства США по международному развитию (USAID), сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Из этой суммы $825 млн будут направлены на поддержку и восстановление энергетической системы Украины. Галущенко отметил, что официально объявила о выделении данных средств администратор USAID Саманта Пауэр.

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По данным украинского агентства УНИАН, оставшиеся $275 млн будут использованы на гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, USAID запускает пятилетнюю программу реабилитации украинцев с бюджетом в $13 млн.

В августе министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинские власти представили США список необходимой техники для восстановления энергетической инфраструктуры и рассчитывают на помощь в размере $800 млн для восстановления поврежденных объектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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