Украина получит $1 млрд от USAID на восстановление энергетики

По данным украинского агентства УНИАН, оставшиеся $275 млн будут использованы на гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, USAID запускает пятилетнюю программу реабилитации украинцев с бюджетом в $13 млн.

В августе министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинские власти представили США список необходимой техники для восстановления энергетической инфраструктуры и рассчитывают на помощь в размере $800 млн для восстановления поврежденных объектов, передает «Радиоточка НСН».