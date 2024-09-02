ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины

Отмечается, что речь идёт о предприятиях по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения. Также были поражены места сборки и хранения беспилотников, пунктам временной дислокации военнослужащих.

В ведомстве указали, что для нанесения удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА, все назначенные объекты были поражены.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили склад ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».