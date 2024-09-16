СМИ: США опасаются поражения Киева зимой из-за энергетики

Издание пишет, что из-за ударов по украинским энергообъектам зима может оказаться переломным моментом в конфликте, чего опасаются в США. Остановка работы трех АЭС в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске будет означать снижение боеспособности, развал экономики страны и ослабление позиций на возможных переговорах с Москвой. При этом американские власти опасаются эскалации конфликта.

Украинские чиновники надеются, что перспектива краха энергетической системы перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

