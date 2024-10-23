«Наращивают удары»: Рогов объяснил энергетическое «перемирие» Зеленского
Владимир Рогов заявил НСН, что с энергией на Украине все не так плохо, много объектов в хорошем состоянии, а Зеленскому нельзя верить.
После предыдущих «мирных» заявлений Владимира Зеленского ВСУ атаковали Курскую область, верить словам украинского лидера о возможном прекращении ударов по энергетическим объектам никто не будет, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Первым шагом к завершению боевых действий и миру могла бы стать взаимная договоренность РФ и Украины о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский. Еще в июле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что на Украине уничтожены около 70% энергомощностей. Рогов отметил, что ситуация в сфере энергетики на Украине не так плоха.
«Зеленский уже не первый раз с подобной инициативой выступает. В прошлый раз сразу после таких его заявлений боевики ВСУ напали на Курскую область. Поэтому поверить Зеленскому – это значит себя обмануть. ВСУ только наращивают удары по энергетическим объектам. Зачем такие заявления делаются? Возможно, перед новым военным преступлением, о котором мы еще не знаем. Возможно, чтобы сыграть в информационном поле для мира, что он такой миротворец. А еще каждый удар по энергетическим объектам, которые обеспечивают военные объекты, не просто снижает объемы выработки, а бьет лично Зеленскому по карману. Зеленский на этом бизнесе зарабатывает миллионы долларов. Ничего личного, просто бизнес», - объяснил он.
По его словам, такие заявления делаются для «успокоения» российской стороны, но для Киева ситуация на самом деле не так плоха.
«С энергией на Украине все не так плохо, много объектов в хорошем состоянии. Такие заявления делаются для нашего успокоения. Еще Словакия, Польша и другие страны давно переправляют энергию Украине. За счет Евросоюза они все равно вытянут нужный объем», - добавил он.
При этом директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов подчеркнул, что зима усугубит энергетические проблемы Киева.
«Основа украинской энергетики сейчас – это атомные электростанции, потому что атак по этим объектам не происходит по понятным причинам. Другие электростанции в разной степени разрушены. Плюс ставка делается на возобновляемую энергетику – солнце, ветер, а также на импорт из европейских стран. Нехватка есть, мороз усугубит эту ситуацию. Ближе к зиме проблема отопления станет более острой. Власти будут переселять людей в гостиницы или вообще отправлять в другие страны, чтобы пытаться справиться с ситуацией. Без внешней помощи Украине не обойтись, они сами это признают», - заключил собеседник НСН.
Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Сергей Нагорняк сообщил, что на Украине предстоящей зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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