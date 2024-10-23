«Наращивают удары»: Рогов объяснил энергетическое «перемирие» Зеленского

После предыдущих «мирных» заявлений Владимира Зеленского ВСУ атаковали Курскую область, верить словам украинского лидера о возможном прекращении ударов по энергетическим объектам никто не будет, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Первым шагом к завершению боевых действий и миру могла бы стать взаимная договоренность РФ и Украины о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский. Еще в июле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что на Украине уничтожены около 70% энергомощностей. Рогов отметил, что ситуация в сфере энергетики на Украине не так плоха.