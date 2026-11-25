Он указал, что на предложение изложить свою позицию европейцы ответили отказом и высказали желание «сразу сесть за стол переговоров».

«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — цитирует Лаврова RT.

Лавров также добавил, что контактов России с Еврокомиссией по вопросам Украины никогда не было. При этом Брюссель, по его словам, занимается мегафонной дипломатией, его подход по украинскому урегулированию несерьезен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы настаивают на проведении переговоров по Украине в четырёхстороннем формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

