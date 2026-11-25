Лавров: Если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги
Россия должна понять, какую роль хочет играть Евросоюз в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он указал, что на предложение изложить свою позицию европейцы ответили отказом и высказали желание «сразу сесть за стол переговоров».
«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — цитирует Лаврова RT.
Лавров также добавил, что контактов России с Еврокомиссией по вопросам Украины никогда не было. При этом Брюссель, по его словам, занимается мегафонной дипломатией, его подход по украинскому урегулированию несерьезен.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы настаивают на проведении переговоров по Украине в четырёхстороннем формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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