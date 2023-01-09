Народная милиция ЛНР: ВСУ массово отступают из Соледара

Украинские военнослужащие массово отступают из Соледара. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В ЛНР узнали о приказе ВСУ отступить из Соледара

По словам представителя оборонного ведомства, противник оставляет городскую застройку.

«Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Представитель НМ ЛНР указал, что командование планировало вывести бригаду «максимально скрытно», однако другие подразделения украинской армии заметили бегство с позиций. Кроме того, Филипоненко подчеркнул, что ВСУ бросили в Соледаре подразделения польских бойцов.

Между тем в штабе обороны Донецкой народной республики сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бахмутское, напоминает «Свободная пресса». Населенный пункт расположен в окрестностях Соледара.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияВСУ
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