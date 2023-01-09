Народная милиция ЛНР: ВСУ массово отступают из Соледара
Украинские военнослужащие массово отступают из Соледара. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
По словам представителя оборонного ведомства, противник оставляет городскую застройку.
«Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — цитирует Филипоненко РИА Новости.
Представитель НМ ЛНР указал, что командование планировало вывести бригаду «максимально скрытно», однако другие подразделения украинской армии заметили бегство с позиций. Кроме того, Филипоненко подчеркнул, что ВСУ бросили в Соледаре подразделения польских бойцов.
Между тем в штабе обороны Донецкой народной республики сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бахмутское, напоминает «Свободная пресса». Населенный пункт расположен в окрестностях Соледара.
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