Народная милиция ЛНР: ВСУ массово отступают из Соледара

По словам представителя оборонного ведомства, противник оставляет городскую застройку.

«Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Представитель НМ ЛНР указал, что командование планировало вывести бригаду «максимально скрытно», однако другие подразделения украинской армии заметили бегство с позиций. Кроме того, Филипоненко подчеркнул, что ВСУ бросили в Соледаре подразделения польских бойцов.

Между тем в штабе обороны Донецкой народной республики сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бахмутское, напоминает «Свободная пресса». Населенный пункт расположен в окрестностях Соледара.

