ПРОДВИЖЕНИЕ НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Российская армия продолжает продвигаться по всем направлениям в зоне спецоперации, в том числе в ДНР. По данным военкора Юрия Котенка на конец 28 октября, в населенном пункте Катериновка идет активное продвижение ВС РФ, ВСУ были выбиты и отступают в ближайшие населенные пункты.

«После сдачи Угледара здесь фронт у ВСУ посыпался, и темп на данном направлении нарастает. Подошли к населенному пункту Елизаветовка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кураховке украинские военные не собирались удерживать позиции до образования котла и заблаговременно вышли из ряда населенных пунктов, чего долго добивались ВС РФ. Согласно данным, из населенных пунктов Александрополь, Зоряное, Горняк и Измаиловка ВСУ отошли, также «убегают» из самой Кураховки. Кроме того, российская армия выдавливает ВСУ из Новоселидовки.

«В ближайшие дни, скорее всего, услышим еще о нескольких селах, какие придется покинуть (ВСУ – ред. НСН) из-за угрозы полного окружения», - подчеркивается в сообщении.

Также военкор сообщил, что под Селидово выдавили ВСУ «практически в раз», успев хорошим наскоком взять под контроль Вишневое, несмотря на применение ВСУ FPV-дронов.

«(Для украинцев – ред. НСН) все плохо и становится все хуже. Фронт трещит по швам сразу на нескольких участках. В данный момент, вопреки расчетам «той стороны», распутица и ухудшение погоды пошли в минус противнику. Позиций – нет, личного состава – нет, чудо-оружие уже не помогает. Такими темпами начинает пахнуть капитуляцией, и было бы неплохо сохранить жизни», – добавил Котенок.