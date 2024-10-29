«Фронт посыпался»: ВС РФ «выдавливают» ВСУ из ДНР, военкоры заговорили о капитуляции
Украинской армии становится все труднее удерживать свои позиции, ВС РФ активно продвигаются по всем направлениям в зоне СВО. Между тем военкор Котенок заявил, что фронт «трещит по швам», в свою очередь Киев пытается увеличить темпы мобилизации.
Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится все труднее удерживать свои позиции, при этом им не удается остановить наступление российской армии, сообщило немецкое издание Handelsblatt. Авторы статьи напомнили, что украинские военные в этом году потеряли контроль над Угледаром и Авдеевкой (ДНР) и отметили, что сдача оставшихся городов в Донбассе усугубит их положение.
«Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», – говорится в материале.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 114-я бригада Вооруженных сил РФ прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Он объяснял, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ.
ПРОДВИЖЕНИЕ НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Российская армия продолжает продвигаться по всем направлениям в зоне спецоперации, в том числе в ДНР. По данным военкора Юрия Котенка на конец 28 октября, в населенном пункте Катериновка идет активное продвижение ВС РФ, ВСУ были выбиты и отступают в ближайшие населенные пункты.
«После сдачи Угледара здесь фронт у ВСУ посыпался, и темп на данном направлении нарастает. Подошли к населенному пункту Елизаветовка», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кураховке украинские военные не собирались удерживать позиции до образования котла и заблаговременно вышли из ряда населенных пунктов, чего долго добивались ВС РФ. Согласно данным, из населенных пунктов Александрополь, Зоряное, Горняк и Измаиловка ВСУ отошли, также «убегают» из самой Кураховки. Кроме того, российская армия выдавливает ВСУ из Новоселидовки.
«В ближайшие дни, скорее всего, услышим еще о нескольких селах, какие придется покинуть (ВСУ – ред. НСН) из-за угрозы полного окружения», - подчеркивается в сообщении.
Также военкор сообщил, что под Селидово выдавили ВСУ «практически в раз», успев хорошим наскоком взять под контроль Вишневое, несмотря на применение ВСУ FPV-дронов.
«(Для украинцев – ред. НСН) все плохо и становится все хуже. Фронт трещит по швам сразу на нескольких участках. В данный момент, вопреки расчетам «той стороны», распутица и ухудшение погоды пошли в минус противнику. Позиций – нет, личного состава – нет, чудо-оружие уже не помогает. Такими темпами начинает пахнуть капитуляцией, и было бы неплохо сохранить жизни», – добавил Котенок.
В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» в сводке за 28 октября сообщил, что на Александро-Калиновском направлении ВС РФ постепенно продвигаются в городской застройке в центре Дзержинска. На Покровском направлении завершается зачистка Селидово, была расширена зона контроля к югу от Вишневого.
«На Южнодонецком направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в районе Шахтерского в направлении Красной Поляны, освобождена большая часть Катериновки», – говорится в сообщении.
РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ РОССИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Институт изучения войны 29 октября сообщил, что ВС РФ в августе этого года взяли под контроль 478 квадратных километров территории в Донбассе. Отмечается, что таких показателей у российских войск не было с марта 2022 года.
Вчера, 28 октября, подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Цукурино в ДНР, сообщало Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили свыше 2045 военнослужащих.
По данным военного ведомства, на Курском направлении за сутки украинские военные потеряли более 350 военных, уничтожены семь единиц бронетехники, трое боевиков сдались в плен.
Президент России Владимир Путин 27 октября заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, а темпы их наступления увеличиваются. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами», – сказал глава государства.
На саммите БРИКС в Казани Путин заявлял, что ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. Президент подчеркивал, что те, кто хочет нанести России стратегическое поражение – не знают историю страны, их расчеты иллюзорны.
ПОЛОЖЕНИЕ ВСУ И ОСТРАЯ НЕХВАТКА ВОЕННЫХ
Газета The Wall Street Journal 28 октября со ссылкой на военных и экспертов сообщила, что российское наступление в Донбассе заставило ВСУ усилить мобилизационные мероприятия, в том числе в тех местах, где раньше военкомы не появлялись. Газета отметила, что в последнее время работники ТЦК (Территориальный центр комплектования) начали появляться в ресторанах, на концертах, в ночных клубах и престижных магазинах. По данным издания, на фоне трудностей на фронте и ужесточения мобилизации в обществе растет напряженность. Этому также способствуют скандалы, связанные с массовым уклонением от службы госслужащих Украины.
В свою очередь бывший украинский президент Леонид Кучма также заявил, что в украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ увеличить темпы мобилизации.
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя», – заявил он.
По словам экс-президента, военные упрекают военно-политическое руководство по различным причинам – оперативно-тактическим, организационным, информационным. Кучма отметил, что речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и властей.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял в своем видеообращении, что обстановка на линии фронта для украинской армии очень сложная. Он отмечал, что «все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто». По словам украинского лидера, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины».
Весной правила мобилизации на Украине были ужесточены. В частности, власти снизили минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в ТЦК. В украинском Минобороны сообщали, что после принятия таких мер темпы призыва выросли, передает «Радиоточка НСН».
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