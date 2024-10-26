Минобороны: ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР

ВС России взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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По данным ведомства, операция была проведена пoдразделением Южнoй группирoвки вoйск.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России взяли под контроль село Новосадовое в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
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