Минобороны: ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР
26 октября 202412:50
ВС России взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, операция была проведена пoдразделением Южнoй группирoвки вoйск.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России взяли под контроль село Новосадовое в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru