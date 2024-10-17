Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

По его словам, в результате провала контрнаступления Украина оказалась в состоянии «затяжного» конфликта. Залужный отметил, что лично ему выход из такого конфликта кажется «практически невозможным».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отметил, что поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского зависит от исхода президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

