Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Контрнаступление украинских войск летом 2023 года провалилось из-за Запада, который не предоставил достаточное количество оружия. Об этом заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский посол в Великобритании Валерий Залужный в ходе выступления в британском Королевском институте международных отношений.
По его словам, в результате провала контрнаступления Украина оказалась в состоянии «затяжного» конфликта. Залужный отметил, что лично ему выход из такого конфликта кажется «практически невозможным».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отметил, что поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского зависит от исхода президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru