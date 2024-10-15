Офис Зеленского: США давят на Украину для снижения возраста мобилизации до 18 лет

Соединенные Штаты давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он понизил возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом сообщил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, в вопросе мобилизации украинцев от 18 до 25 лет давят американские политики из обеих партий. Лещенко отметил, что Вашингтон приводит аргумент, связанный с вьетнамской кампанией. Американцы, указал он, напоминают Киеву, что во время войны во Вьетнаме на фронт забирали молодых американцев с 19 лет.