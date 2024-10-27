Общие потери ВСУ в Курской области превысили 27,1 тысячи человек
27 октября 202414:17
С начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 27 тысяч человек, заявили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, потери ВСУ в Курской области составили 27150 человек. Также российские военные уничтожили 177 танков, 97 боевых машин пехоты и 106 бронетранспортеров противника.
Ранее Российский Красный Крест нашел более тысячи человек, пропавших в Курской области.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru